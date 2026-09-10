Découverte de la restauration des bois dorés et polychromes avec Julien Girgenti et Marion Bosc, Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Découverte de la restauration des bois dorés et polychromes avec Julien Girgenti et Marion Bosc Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Restaurateur spécialisé dans les bois dorés et polychromés, Julien Girgenti intervient sur cadres anciens, sculptures et retables, pour les particuliers comme pour les monuments historiques.

Doreur à la feuille ornemaniste et plasticien de formation, il conduit chaque chantier de l’étude et du diagnostic jusqu’au traitement de conservation et à la reprise des dorures.

Sa pratique associe techniques traditionnelles et exigences déontologiques de la conservation-restauration, au service de la transmission des œuvres aux générations futures.

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Marion Bosc est conservatrice-restauratrice de peintures, habilitée Musées de France, avec 30 ans d’expérience. Elle est spécialiste de la restauration de tableaux anciens des écoles flamande et italienne (XVe–XVIIe siècle), deux traditions picturales qui exigent chacune une compréhension technique et historique spécifique, qui nécessitent des interventions d’une extrême précision et une réintégration picturale d’une grande finesse. Cette double expertise — rare chez un même restaurateur — lui permet d’intervenir avec la même exigence sur ces deux écoles, souvent réunies dans les collections institutionnelles et privées qu’elle accompagne.

Hôtel de Grave – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie 5 rue de la Salle l’Évêque, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 02 32 00 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie La Direction régionale des affaires culturelles est établie au sein d’hôtels particuliers érigés sur le site autrefois occupé par la résidence des évêques de Maguelone. Celle-ci fut complètement détruite pendant les guerres de Religion. Le cœur des bâtiments repose sur un petit hôtel particulier construit vers 1636, connu sous le nom d’hôtel de Grave, qui représente l’un des exemples emblématiques de l’évolution de la demeure urbaine au XVIIe siècle en Languedoc. De cette époque, subsistent l’entrée d’origine (remaniée au XIXe siècle) avec son « frontispice » de style maniériste, les voûtes du rez-de-chaussée, ainsi que quelques éléments du grand escalier et du palier reposant sur une structure nervurée présentant une esthétique gothique. Depuis l’Esplanade, longer le musée Fabre par la rue Girard.

Restaurateur spécialisé dans les bois dorés et polychromés, Julien Girgenti intervient sur cadres anciens, sculptures et retables, pour les particuliers comme pour les monuments historiques.

©DR