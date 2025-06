Découverte de la restauration du Courtaou Esclozes(Payolle) PAYOLLE Campan 29 juin 2025 10:00

Venez participer à une sortie gand public sur le site des Esclozes, en partenaria avec le CPIE de Bagnères-de-Bigorre. A programme observation de la faune et de la flore locale, déambulation dans le courtaou, démonstration de l’édification des murs en pierre sèche et découverte de l’histoire de l’agropastoralisme.

PAYOLLE Lieu rdv communiqué à l’inscription

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 04 40 35 71 pierredesesclozes65@gmail.com

English :

Join us for a public outing to the Esclozes site, in partnership with the CPIE of Bagnères-de-Bigorre. The program includes observation of local flora and fauna, a stroll through the courtaou, a demonstration of dry-stone walling and an introduction to the history of agropastoralism.

German :

Nehmen Sie in Zusammenarbeit mit dem CPIE von Bagnères-de-Bigorre an einem Ausflug für die breite Öffentlichkeit in das Gebiet von Les Esclozes teil. Auf dem Programm stehen die Beobachtung der lokalen Flora und Fauna, ein Spaziergang durch den Courtaou, die Demonstration des Baus von Trockensteinmauern und die Entdeckung der Geschichte des Agropastoralismus.

Italiano :

Partecipate a un’uscita pubblica sul sito di Esclozes, in collaborazione con il CPIE di Bagnères-de-Bigorre. In programma: osservazione della flora e della fauna locali, passeggiata intorno al courtaou, dimostrazione di costruzione di muri a secco e introduzione alla storia dell’agropastorizia.

Espanol :

Participe en una salida pública al yacimiento de Esclozes, en colaboración con el CPIE de Bagnères-de-Bigorre. Programa: observación de la flora y la fauna locales, paseo por el patio, demostración de construcción en piedra seca e introducción a la historia del agropastoreo.

