Découverte de la rivière Balade nature Lézardrieux 29 juin 2025 14:30

Côtes-d’Armor

Découverte de la rivière Balade nature Pommelin Lézardrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29 14:30:00

fin : 2025-06-29 16:30:00

Date(s) :

2025-06-29

Explorez la rivière et découvrez des petites créatures qui y vivent, capturez larves, insectes et autres habitants cachés, observez les de pès et apprenez à les identifier. .

Pommelin

Lézardrieux 22740 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 63 98 08

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Découverte de la rivière Balade nature Lézardrieux a été mis à jour le 2025-06-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose