Découverte de la rivière en canoë ! Rue de la Gravière Saint-Yorre

Découverte de la rivière en canoë ! Rue de la Gravière Saint-Yorre mercredi 30 juillet 2025.

Découverte de la rivière en canoë !

Rue de la Gravière Bec de Dore Vichy Aventure Saint-Yorre Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

En fonction du nombre d’inscrits

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 09:30:00

fin : 2025-07-30 12:30:00

Date(s) :

2025-07-30

Envie de découvrir la rivière Allier autrement ? La LPO et Vichy Aventure vous propose une balade en canoë à la découverte de la biodiversité de la rivière !

.

Rue de la Gravière Bec de Dore Vichy Aventure Saint-Yorre 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 90 94 82 martin.gaillard@lpo.fr

English :

Want to discover the Allier River in a different way? The LPO and Vichy Aventure offer you a canoe trip to discover the river’s biodiversity!

German :

Haben Sie Lust, den Fluss Allier einmal anders zu entdecken? Das LPO und Vichy Aventure bieten Ihnen eine Kanutour an, bei der Sie die Artenvielfalt des Flusses entdecken können!

Italiano :

Volete scoprire il fiume Allier in modo diverso? L’LPO e Vichy Aventure vi propongono un’escursione in canoa per scoprire la biodiversità del fiume!

Espanol :

¿Quieres descubrir el río Allier de una forma diferente? La LPO y Vichy Aventure te proponen una excursión en canoa para descubrir la biodiversidad del río

L’événement Découverte de la rivière en canoë ! Saint-Yorre a été mis à jour le 2025-07-23 par Vichy Destinations