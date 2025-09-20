Découverte de la rue des Loges parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste Fontenay-le-Comte

Découverte de la rue des Loges parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste Fontenay-le-Comte samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la rue des Loges 20 et 21 septembre parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste Vendée

Rendez-vous sur le parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste, rue Saint-Jean

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les élèves du lycée Notre-Dame vous proposent une balade commentée dans cette rue historique. Poumon commercial de la ville basse médiévale, l’architecture, présente dans cette rue, témoigne du passé de la ville : maison à colombage, maison Millepertuis, ruelles typiques, église Saint-Jean-Baptiste et Pont des Sardines.

Des aménagements végétaux ont été réalisés pour former une rue-jardin et des grilles d’ornements délimitent désormais le Passage des Loges. Un endroit particulièrement apaisé, dans lequel se trouve notamment la fameuse « maison Louis XV » dont la façade a été classée au titre des monuments historiques en 1931.

parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste rue Saint Jean, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Fontenay-le-Comte