Découverte de la savonnerie artisanale La Forge Gerstheim

Découverte de la savonnerie artisanale La Forge Gerstheim vendredi 2 mai 2025.

Découverte de la savonnerie artisanale La Forge

11 Rue de l’Église Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-02 16:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-05-02 2025-08-21

Stéphanie, créatrice de la Savonnerie de la Forge, vous expliquera avec passion l’histoire et le savoir-faire de ses savons saponifiés à froid

Venez découvrir une savonnerie artisanale située dans l’ancienne forge du maréchal ferrant. Le laboratoire de fabrication est visible à travers l’ancienne verrière restaurée, Stéphanie, créatrice de la Savonnerie de la Forge, vous expliquera avec passion l’histoire et le savoir-faire de ses savons saponifiés à froid. .

11 Rue de l’Église Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 06 88 18 14 contact@savonneriedelaforge.fr

English :

Stéphanie, creator of Savonnerie de la Forge, will passionately explain the history and know-how of her cold-saponified soaps

German :

Stéphanie, die Gründerin der Savonnerie de la Forge, wird Ihnen mit Leidenschaft die Geschichte und das Know-how ihrer kaltverseiften Seifen erklären

Italiano :

Stéphanie, creatrice della Savonnerie de la Forge, spiegherà con passione la storia e il know-how dei suoi saponi saponificati a freddo

Espanol :

Stéphanie, creadora de la Savonnerie de la Forge, explicará con pasión la historia y el saber hacer de sus jabones saponificados en frío

L’événement Découverte de la savonnerie artisanale La Forge Gerstheim a été mis à jour le 2025-06-13 par Office de tourisme du Grand Ried