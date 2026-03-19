Découverte de la savonnerie artisanale La Forge

11 Rue de l’Église Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-01 16:30:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-04-01

Stéphanie, créatrice de la Savonnerie de la Forge, vous expliquera avec passion l’histoire et le savoir-faire de ses savons saponifiés à froid

Poussez la porte d’une savonnerie artisanale installée dans l’ancienne forge du maréchal-ferrant.

À travers l’ancienne verrière restaurée, découvrez le laboratoire de fabrication et laissez-vous guider par Stéphanie, créatrice de la Savonnerie de la Forge. Elle vous racontera avec passion l’histoire du lieu et vous dévoilera les secrets de fabrication de ses savons saponifiés à froid, alliance de tradition et de savoir-faire. .

11 Rue de l’Église Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stéphanie, creator of Savonnerie de la Forge, will passionately explain the history and know-how of her cold-saponified soaps

L’événement Découverte de la savonnerie artisanale La Forge Gerstheim a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Grand Ried