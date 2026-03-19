Découverte de la savonnerie artisanale La Forge Gerstheim
Découverte de la savonnerie artisanale La Forge Gerstheim mercredi 1 avril 2026.
Découverte de la savonnerie artisanale La Forge
11 Rue de l’Église Gerstheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-01 16:30:00
fin : 2026-12-31
Date(s) :
2026-04-01
Stéphanie, créatrice de la Savonnerie de la Forge, vous expliquera avec passion l’histoire et le savoir-faire de ses savons saponifiés à froid
Poussez la porte d’une savonnerie artisanale installée dans l’ancienne forge du maréchal-ferrant.
À travers l’ancienne verrière restaurée, découvrez le laboratoire de fabrication et laissez-vous guider par Stéphanie, créatrice de la Savonnerie de la Forge. Elle vous racontera avec passion l’histoire du lieu et vous dévoilera les secrets de fabrication de ses savons saponifiés à froid, alliance de tradition et de savoir-faire. .
11 Rue de l’Église Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 68 96 rhinau@grandried.alsace
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stéphanie, creator of Savonnerie de la Forge, will passionately explain the history and know-how of her cold-saponified soaps
L’événement Découverte de la savonnerie artisanale La Forge Gerstheim a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Gerstheim (Bas-Rhin)
- Sentier du Langgrund Gerstheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit découverte de Gerstheim Gerstheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Marche du 1er mai Maïkür Gerstheim 1 mai 2026
- Batt’day 2026 Gerstheim 2 mai 2026
- Portes ouvertes de la casemate 22/3 de la ligne Maginot Gerstheim 8 mai 2026