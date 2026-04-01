Découverte de la Savonnerie de Marcel Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz

Découverte de la Savonnerie de Marcel

Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-16 15:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17

Bienvenue à la Savonnerie de Marcel !

Poussez la porte de notre savonnerie artisanale et venez à la rencontre d’artisans passionnés qui fabriquent le savon selon la méthode traditionnelle et ancestrale de la saponification à froid.

Nous vous proposons un moment hors du temps, où vous assisterez à la fabrication de l’un de nos doux savons.

Du choix des ingrédients à la saponification, de la découpe à l’estampillage, vous entrerez de plein pied dans l’univers de notre savonnerie artisanale.

Des ingrédients simples et de haute qualité; plantes locales, huiles végétales vierges, laits, argiles… et un travail entièrement manuel, sans machine, donnent à chaque savon un caractère unique et une qualité incomparable.

Pratique

Inscription obligatoire ; réservation dans l’un des 7 offices de Tourisme Destination Pornic ou en ligne

visite adaptée pour un public à partir de 6 ans

merci de vous présenter à la boutique située à Villeneuve-en-Retz, 10 minutes avant le début de la visite.

parking sur place.

la visite de l’atelier n’est pas possible avec une poussette par contre un porte bébé peut être utilisé pour suivre la visite.

pour des raisons sanitaires, les chiens ne sont pas autorisés dans le bâtiment qui est un laboratoire cosmétique.

Vous n’êtes pas disponible pour la visite guidée ? Rendez-vous à 11h, pour observer les savonniers travailler derrière la verrière. (animation proposée du lundi au vendredi)



Pour les groupes associatifs, scolaires, entreprises et autres de plus de 5 personnes merci de contacter le service Groupes de l’Office de Tourisme Intercommunal de Pornic. .

Bourgneuf-en-Retz 1 bis rue de la Taillée Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 17 88

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English :

Welcome to La Savonnerie de Marcel!

Push open the door of our artisanal soap factory and meet the passionate craftsmen who make soap using the traditional, age-old method of cold saponification.

L’événement Découverte de la Savonnerie de Marcel Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2026-03-26 par I_OT Pornic