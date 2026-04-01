Découverte de la SNSM et sensibilisation SDNR 2026 Lieu-dit Doëlan Rive Droite Clohars-Carnoët

Découverte de la SNSM et sensibilisation SDNR 2026

Lieu-dit Doëlan Rive Droite Capitainerie du port Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Les bénévoles de la SNSM Société nationale sauvetage en mer, vous offrent de leur précieux temps pour vous faire découvrir l’univers de héros de tous les jours ainsi que les rudiments de la sécurité en mer. Que vous soyez un navi­ga­teur chevronné, un pratiquant de kite­surf ou un simple baigneur, les Sauve­teurs en Mer ont de nombreux conseils à vous donner. Vous pourrez monter à bord de leur insubmersible bateau et ils vous initieront au mate­lo­tage.

RDV quai Sancéo, Rive droite de Doëlan.

Réservation obligatoire. .

Lieu-dit Doëlan Rive Droite Capitainerie du port Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne

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English : Découverte de la SNSM et sensibilisation SDNR 2026

L’événement Découverte de la SNSM et sensibilisation SDNR 2026 Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-03-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS