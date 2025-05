Découverte de la sophrologie – Sévérac, 13 mai 2025 18:00, Sévérac.

Loire-Atlantique

Découverte de la sophrologie espace les pleiades Sévérac Loire-Atlantique

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13 18:00:00

fin : 2025-05-13 19:30:00

Date(s) :

2025-05-13

La P’tite idée vous propose de découvrir la sophrologie grâce à Jacqueline Courtois, sophrologue et adhérente de notre association.

Qu’est-ce que la sophrologie ?

La sophrologie vous propose par des moyens simples et naturels d’apprendre

à écouter les sensations du corps et à le détendre sans postures nécessitant agilité,

à relâcher le mental qui ne cesse d’anticiper ou de ressasser le plus souvent sur des choses négatives,

à vivre positivement le moment présent et s’ouvrir à plus de tranquillité,

à explorer notre attirance vers la plénitude de la conscience,

Deux ateliers « Découverte de la sophrologie » vous sont proposés à Sévérac

le mardi 13 mai de 15h h à 16h30

ou

le mardi 13 mai de 18h h à 19h30

lieu Espace les Pléiades à Sévérac

Tarif 5 euros qui correspond uniquement à l’adhésion annuelle auprès de l’association la P’tite idée.

Attention le nombre de participants est limité à 12 personnes par séance.

Durant les séances vous pourrez expérimenter les pratiques de la sophrologie et ses effets positifs sur vous même,puis un temps d’échange aura lieu ensuite avec une sophrologue professionnelle expérimentée.

N’hésitez pas à vous inscrire par retour de mail ou par téléphone auprès d’Ophélie la Présidente au 06.84.62.54.81 .

espace les pleiades

Sévérac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

