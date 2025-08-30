Découverte de la sophrologie symbolique et énergétique « Vivre l’unité intérieure » Centre Arkonect Tarbes

Hautes-Pyrénées

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Début : 2025-08-30 09:30:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

2025-08-30

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose de participer à cet atelier pour une meilleure santé physique et mentale.

Apprendre à vivre le moment présent dans la conscience du souffle, afin de détendre le corps et d’apaiser son esprit.

Inscription obligatoire 48h avant l’atelier

Matériel à prévoir un tapis de sol, de l’eau, de quoi écrire, un plaid

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

English :

Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer invites you to take part in this workshop for better physical and mental health.

Learn to live in the present moment with breath awareness, to relax the body and calm the mind.

Registration required 48 hours before the workshop

Materials to bring: floor mat, water, writing materials, plaid

German :

Sylvie LEUCA Therapeutin, Lehrerin, Referentin bietet Ihnen die Teilnahme an diesem Workshop für eine bessere körperliche und geistige Gesundheit an.

Lernen Sie, den gegenwärtigen Moment im Bewusstsein des Atems zu leben, um den Körper zu entspannen und den Geist zu beruhigen.

Anmeldung 48 Stunden vor dem Workshop erforderlich

Mitzubringendes Material: eine Isomatte, Wasser, Schreibzeug, eine Decke

Italiano :

Sylvie LEUCA terapeuta, insegnante e docente vi invita a partecipare a questo workshop per una migliore salute fisica e mentale.

Imparate a vivere il momento presente con la consapevolezza del respiro, per rilassare il corpo e calmare la mente.

Iscrizione obbligatoria 48 ore prima del workshop

Materiale necessario: un tappetino, acqua, materiale per scrivere, una coperta

Espanol :

Sylvie LEUCA -terapeuta, profesora y conferenciante- le invita a participar en este taller para mejorar la salud física y mental.

Aprenda a vivir el momento presente con la conciencia de la respiración, para relajar el cuerpo y calmar la mente.

Inscripción obligatoria 48 horas antes del taller

Material necesario: una esterilla, agua, material de escritura, una manta

