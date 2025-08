Découverte de la Spiruline & Plantes médicinales Sud Spiruline Cléon-d’Andran

Découverte de la Spiruline & Plantes médicinales Sud Spiruline Cléon-d’Andran jeudi 7 août 2025.

Découverte de la Spiruline & Plantes médicinales

Sud Spiruline 1830 Route de Bonlieu Cléon-d’Andran Drôme

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-07 16:00:00

fin : 2025-08-07 18:00:00

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-28

Plongez au cœur de la Drôme Provençale le temps d’une balade sensorielle à la découverte des plantes médicinales qui bordent la ferme Sud Spiruline, producteur bio de spiruline.

.

Sud Spiruline 1830 Route de Bonlieu Cléon-d’Andran 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 50 71 61

English :

Immerse yourself in the heart of the Drôme Provençale on a sensory stroll to discover the medicinal plants that line the Sud Spiruline farm, an organic spirulina producer.

German :

Tauchen Sie während eines Spaziergangs mit allen Sinnen in das Herz der Drôme Provençale ein und entdecken Sie die Heilpflanzen, die den Hof Sud Spiruline säumen, der Spirulina in Bio-Qualität produziert.

Italiano :

Immergetevi nel cuore della Drôme Provençale in un viaggio sensoriale alla scoperta delle piante medicinali che crescono nella fattoria Sud Spiruline, produttrice di spirulina biologica.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de la Drôme provenzal en un viaje sensorial para descubrir las plantas medicinales que crecen en la granja Sud Spiruline, productora de espirulina ecológica.

L’événement Découverte de la Spiruline & Plantes médicinales Cléon-d’Andran a été mis à jour le 2025-07-31 par Montélimar Tourisme Agglomération