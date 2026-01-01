Découverte de la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort

Découverte de la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort dimanche 18 janvier 2026.

Découverte de la station de lagunage de Rochefort

route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-11-22 16:30:00

Date(s) :
2026-01-18 2026-02-11 2026-02-17 2026-02-25 2026-03-22 2026-04-08 2026-04-16 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-25 2026-09-20 2026-10-20 2026-10-27

Un animateur LPO vous explique le rôle et le fonctionnement de ce site unique traitement des eaux usées et observation des oiseaux sur les lagunes.
route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44  espace.nature@lpo.fr

English : Discovery trip to the Rochefort lagoon plant

Discovery visit of the lagoon plant, guided by a LPO ornithologist, to understand the role and functioning of this unique site wastewater treatment and bird watching on the lagoons.

