Découverte de la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort
Découverte de la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort dimanche 18 janvier 2026.
Découverte de la station de lagunage de Rochefort
route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 15:00:00
fin : 2026-11-22 16:30:00
Date(s) :
2026-01-18 2026-02-11 2026-02-17 2026-02-25 2026-03-22 2026-04-08 2026-04-16 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-25 2026-09-20 2026-10-20 2026-10-27
Un animateur LPO vous explique le rôle et le fonctionnement de ce site unique traitement des eaux usées et observation des oiseaux sur les lagunes.
.
route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Discovery trip to the Rochefort lagoon plant
Discovery visit of the lagoon plant, guided by a LPO ornithologist, to understand the role and functioning of this unique site wastewater treatment and bird watching on the lagoons.
L’événement Découverte de la station de lagunage de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-01-05 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime