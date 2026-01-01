Découverte de la station de lagunage de Rochefort route de Soubise Rochefort

Découverte de la station de lagunage de Rochefort

route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-11-22 16:30:00

Date(s) :

2026-01-18 2026-02-11 2026-02-17 2026-02-25 2026-03-22 2026-04-08 2026-04-16 2026-04-22 2026-04-29 2026-07-08 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-17 2026-08-25 2026-09-20 2026-10-20 2026-10-27

Un animateur LPO vous explique le rôle et le fonctionnement de ce site unique traitement des eaux usées et observation des oiseaux sur les lagunes.

.

route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Discovery trip to the Rochefort lagoon plant

Discovery visit of the lagoon plant, guided by a LPO ornithologist, to understand the role and functioning of this unique site wastewater treatment and bird watching on the lagoons.

L’événement Découverte de la station de lagunage de Rochefort Rochefort a été mis à jour le 2026-01-05 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime