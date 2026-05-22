Découverte de la sylvothérapie La Tisanerie Pontarlier
Découverte de la sylvothérapie La Tisanerie Pontarlier samedi 6 juin 2026.
Pontarlier
Découverte de la sylvothérapie
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-10 19:00:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24
Organisé par La Tisanerie.
Découverte de la sylvothérapie en 2 temps avec Catherine Blin. Présentation de la sylvothérapie et échange autour d’une boisson et poursuite dans la forêt proche pour une séance guidée de 2 h environ en sous-bois. Un vrai moment de calme et de sérénité pour prendre soin de soi !! .
La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 biln.cat@free.fr
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English : Découverte de la sylvothérapie
L’événement Découverte de la sylvothérapie Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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