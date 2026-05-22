Découverte de la sylvothérapie La Tisanerie Pontarlier

Pontarlier

Découverte de la sylvothérapie

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-10 19:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24

Organisé par La Tisanerie.

Découverte de la sylvothérapie en 2 temps avec Catherine Blin. Présentation de la sylvothérapie et échange autour d’une boisson et poursuite dans la forêt proche pour une séance guidée de 2 h environ en sous-bois. Un vrai moment de calme et de sérénité pour prendre soin de soi !! .

La Tisanerie 2 Rue Notre-Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 50 28 54 biln.cat@free.fr

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English : Découverte de la sylvothérapie

L’événement Découverte de la sylvothérapie Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS