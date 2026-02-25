Découverte de la taille de la vigne

Chai du Rouissoir Roussillon Ozillac Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-25

La taille, étape indispensable de la culture de la vigne vous sera présentée au cours de cette rencontre avant de visiter la distillerie. Visite sur inscription Office Tourisme de Jonzac

.

Chai du Rouissoir Roussillon Ozillac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pruning, an essential step in the cultivation of the vine, will be presented to you during this meeting before you visit the distillery. Visit by appointment Jonzac Tourist Office

L’événement Découverte de la taille de la vigne Ozillac a été mis à jour le 2026-02-23 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge