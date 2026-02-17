Découverte de la tapisserie d’ameublement avec Floriane Jardine-Menant Journées Européennes des Métiers d’Art La restauratrice Romans-sur-Isère
La restauratrice 13 cote Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
2026-04-11 2026-04-12
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, Floriane Jardine-Menant vous propose de découvrir la tapisserie d’ameublement à son commerce.
La restauratrice 13 cote Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@atelier-floriane-jardine.com
As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Floriane Jardine-Menant invites you to discover upholstery at her business.
