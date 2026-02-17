Découverte de la tapisserie d’ameublement avec Floriane Jardine-Menant Journées Européennes des Métiers d’Art La restauratrice Romans-sur-Isère

Découverte de la tapisserie d’ameublement avec Floriane Jardine-Menant Journées Européennes des Métiers d’Art

La restauratrice 13 cote Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, Floriane Jardine-Menant vous propose de découvrir la tapisserie d’ameublement à son commerce.

.

La restauratrice 13 cote Jacquemart Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@atelier-floriane-jardine.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Floriane Jardine-Menant invites you to discover upholstery at her business.

L’événement Découverte de la tapisserie d’ameublement avec Floriane Jardine-Menant Journées Européennes des Métiers d’Art Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-02-17 par Valence Romans Tourisme