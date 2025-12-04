Découverte de la technique du collodion avec Jimmy Mettier Espace culturel Le Triskell – Ploeren Ploeren 9 et 10 janvier 2026 Tout public, entrée libre

Mise en contexte du procédé photographique ancien au collodion humide. Présentation d’une chambre photographique et réalisation d une plaque photographique. Entrée libre.

_**Le photographe Jimmy Mettier rencontrera aussi les scolaires de Ploeren pour leur présenter ce procédé photographique du 19e siècle.**_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-09T16:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-10T12:00:00.000+01:00

Espace culturel Le Triskell – Ploeren Le Triskell ploeren Ploeren 56880 Morbihan