Découverte de la Tehima Mellac 28 juin 2025 10:00

Finistère

Découverte de la Tehima Parc François Mitterand Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-28

La Téhima n’est pas un yoga traditionnel, mais elle s’en rapproche par son approche globale du corps et de l’esprit.

* Mouvements inspirés des 22 lettres hébraïques

* Respiration et douceur pour libérer les tensions

* Accessible à tous, sans prérequis

* Harmonise corps, esprit et émotions

* Entre Yoga dansé et taï-chi, une poésie en mouvement

Un moment pour vous reconnecter à votre corps et à votre énergie vitale.

Cours proposés :

* De 10h à 11h Cours découverte gratuit

* De 11h à 12h Danse de la Téhima avec les élèves .

Parc François Mitterand

Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 89 54 14 38

