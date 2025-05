DECOUVERTE DE LA TEINTURE VEGETALE AVEC L’ETINBULLE – Médiathèque Mayenne, 10 mai 2025 10:30, Mayenne.

Mayenne

Découverte de la teinture végétale avec l’Etinbulle Samedi 10 mai, 10h30 Médiathèque, Mayenne

Venez découvrir la teinture végétale avec l’Etinbulle, au programme teinture de textile avec des plantes, légumes et autres.

À partir de 8 ans I Gratuit l Infos et inscriptions au 02 43 11 19 87 .

Médiathèque Esplanade François Mitterrand

Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 87 mediatheque@legrandnord.fr

