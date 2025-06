Découverte de la Terre Atelier Terres de Couleurs céramique Charroux 1 juillet 2025 10:00

Initiez-vous à la céramique dans un cadre pittoresque. Modelage, décoration et cuisson de vos créations vous attendent. Réservation conseillée.

Atelier Terres de Couleurs céramique 22 rue Grande

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 76 52 18 atelier@terresdecouleurs.com

English :

Introduce yourself to ceramics in a picturesque setting. Modeling, decorating and firing your creations await you. Reservations recommended.

German :

Lassen Sie sich in einer malerischen Umgebung in die Keramik einführen. Modellieren, Verzieren und Brennen Ihrer Kreationen erwarten Sie. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Scoprite la ceramica in un ambiente pittoresco. Modellazione, decorazione e cottura delle vostre creazioni vi aspettano. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Descubra la cerámica en un entorno pintoresco. Le esperan el modelado, la decoración y la cocción de sus creaciones. Se recomienda reservar.

