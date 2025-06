Découverte de la Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot 1 juillet 2025 10:00

Lot-et-Garonne

Découverte de la Tour de Paris Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 10:00:00

fin : 2025-08-30 13:00:00

Date(s) :

2025-07-01

Visite libre de la Tour de Paris avec découverte d’expositions sur l’histoire des bastides et plus précisément, la bastide villeneuvoise.

Visite libre de la Tour de Paris avec découverte d’expositions sur l’histoire des bastides et plus précisément, la bastide villeneuvoise. .

Tour de Paris

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 17 30 villeneuve.info@tourisme-villeneuvois.fr

English : Découverte de la Tour de Paris

Self-guided tour of the Tour de Paris, with exhibitions on the history of bastides, and more specifically, the bastide town of Villeneuve.

German : Découverte de la Tour de Paris

Freie Besichtigung des Tour de Paris mit Entdeckung von Ausstellungen über die Geschichte der Bastiden und insbesondere der Bastide von Villeneuvoise.

Italiano :

Fate una visita gratuita alla Tour de Paris e scoprite le mostre sulla storia delle città di bastide e, in particolare, della città di bastide di Villeneuve.

Espanol : Découverte de la Tour de Paris

Haga un recorrido gratuito por la Tour de París y descubra exposiciones sobre la historia de las ciudades bastidas y, más concretamente, de la ciudad bastida de Villeneuve.

L’événement Découverte de la Tour de Paris Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Villeneuve Vallée du Lot