Découverte de la tourbière des Dauges Sauvagnac Saint-Léger-la-Montagne

Découverte de la tourbière des Dauges Sauvagnac Saint-Léger-la-Montagne dimanche 7 septembre 2025.

Découverte de la tourbière des Dauges

Sauvagnac Maison de la réserve naturelle Saint-Léger-la-Montagne Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

La réserve naturelle nationale de la tourbière des Dauges a été classée en 1998, pour préserver ces milieux en forte régression que sont la tourbière et les landes sèches. La réserve qui s’étend sur environ 200 ha présente d’autres milieux en mosaïque et une biodiversité remarquable que vous pourrez découvrir accompagnés d’un guide. .

Sauvagnac Maison de la réserve naturelle Saint-Léger-la-Montagne 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 80 20 rndauges@gmail.com

English : Découverte de la tourbière des Dauges

German : Découverte de la tourbière des Dauges

Italiano :

Espanol : Découverte de la tourbière des Dauges

L’événement Découverte de la tourbière des Dauges Saint-Léger-la-Montagne a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Monts du Limousin