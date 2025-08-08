Découverte de la traite des vaches à la ferme du Marais Champs Nombreuil Villeneuve-en-Retz

Découverte de la traite des vaches à la ferme du Marais Champs Nombreuil Villeneuve-en-Retz vendredi 8 août 2025.

Découverte de la traite des vaches à la ferme du Marais Champs

Nombreuil Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-08 17:30:00

fin : 2025-10-03 17:30:00

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19 2025-09-26 2025-10-03 2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31 2025-11-07 2025-11-14 2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Au cœur de Villeneuve-en-Retz, entre marais salants et bocage verdoyant, la Ferme du Marais Champs vous ouvre ses portes et ses saveurs.

A la ferme du Marais Champs, des passionnés fabriquent des fromages fermiers et des produits laitiers bio qui racontent l’histoire du terroir.

Au programme :

Assister à la traite des vaches pour plonger dans la vie de la ferme, rendez-vous le vendredi en fin de journée, c’est l’heure de la traite des vaches, un moment authentique, vivant et convivial. Petits et grands peuvent y découvrir le rythme quotidien des 55 vaches.

Dégustation des fromages de la ferme.

Le bon plan l’entrée est gratuite et sans réservation.

Nombreuil Bourgneuf-en-Retz Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 10 21 58 65

English :

In the heart of Villeneuve-en-Retz, between salt marshes and verdant bocage, the Ferme du Marais Champs opens its doors and its flavors to you.

German :

Im Herzen von Villeneuve-en-Retz, zwischen Salzgärten und grüner Bocage, öffnet Ihnen die Ferme du Marais Champs ihre Türen und ihre Geschmäcker.

Italiano :

Nel cuore di Villeneuve-en-Retz, tra saline e bocage verdeggianti, la Ferme du Marais Champs apre le porte a voi e ai suoi sapori.

Espanol :

En el corazón de Villeneuve-en-Retz, entre salinas y verdes bocages, la Ferme du Marais Champs le abre sus puertas y sus sabores.

L’événement Découverte de la traite des vaches à la ferme du Marais Champs Villeneuve-en-Retz a été mis à jour le 2025-08-06 par I_OT Pornic