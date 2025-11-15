Découverte de la transformation des olives au Moulin à Huile Leydier Office de Tourisme d’Istres Istres

Découverte de la transformation des olives au Moulin à Huile Leydier

Samedi 15 novembre 2025 de 11h à 12h30. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 12:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Découverte du Moulin à huile Leydier, au cœur de la plaine de la Crau, entouré de vergers d’oliviers et offrant une superbe vue sur les Alpilles.

Le moulin vous accueille pour un moment convivial autour d’une dégustation de ses produits issus de la transformation des olives huiles pures ou aromatisées, tapenades vertes et noires.

Vous aurez également l’occasion de visiter le moulin en pleine “trituration” et de suivre, pas à pas, les différentes étapes de transformation de cet or vert de Méditerranée.



Attention !! Le lieu de rendez-vous Route départementale 5 -Saint martin de Crau ( à la sortie d’Entressen). .

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

Discover the Leydier oil mill, in the heart of the Crau plain, surrounded by olive orchards and offering a superb view of the Alpilles.

German :

Entdecken Sie die Ölmühle Leydier im Herzen der Ebene von Crau, umgeben von Olivenhainen und mit einem herrlichen Blick auf die Alpilles.

Italiano :

Scoprite il frantoio Leydier, nel cuore della pianura della Crau, circondato da uliveti e con una splendida vista sulle Alpilles.

Espanol :

Descubra la almazara de Leydier, en el corazón de la llanura de Crau, rodeada de olivares y con una magnífica vista de los Alpilles.

L’événement Découverte de la transformation des olives au Moulin à Huile Leydier Istres a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme d’Istres