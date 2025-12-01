Découverte de la Truffe à la Ferme les Eybrachas La Ferme les Eybrachas Réauville

Découverte de la Truffe à la Ferme les Eybrachas

La Ferme les Eybrachas 745 Chemin des Eybrassas Réauville Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

par participant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-21 16:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14 2025-12-19 2025-12-28

Vivez l’émotion de découvrir la truffe à sa sortie de terre. La séance de cavage est une véritable immersion au cœur du travail du trufficulteur et de son chien. La visite se terminera par une dégustation truffée, accompagnée d’un verre de vin.

.

La Ferme les Eybrachas 745 Chemin des Eybrassas Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 91 88 99 virginie@eybrachas.fr

English :

Experience the thrill of discovering truffles as they emerge from the earth. The truffle digging session is a real immersion in the work of the truffle grower and his dog. The visit ends with a truffle tasting session, accompanied by a glass of wine.

L’événement Découverte de la Truffe à la Ferme les Eybrachas Réauville a été mis à jour le 2025-12-06 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes