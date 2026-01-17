Découverte de la truffe Noire en Drôme des Collines et fête des mères La Baume Saint-Antoine La Baume Saint Antoine Romans-sur-Isère
Découverte de la truffe Noire en Drôme des Collines et fête des mères La Baume Saint-Antoine La Baume Saint Antoine Romans-sur-Isère dimanche 31 mai 2026.
Découverte de la truffe Noire en Drôme des Collines et fête des mères La Baume Saint-Antoine
La Baume Saint Antoine 2922 Route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 12:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Cette année, surprenez votre maman avec une expérience unique
Massage relaxant du visage en pleine nature
Petit-déjeuner au coeur des truffières
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La Baume Saint Antoine 2922 Route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 81 48 05 truffeboissieux@gmail.com
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English :
Come and enjoy a picnic featuring truffled charcuterie, truffled cheese and truffled desserts made with truffles from our farm. An all-inclusive day (walk, truffle-hunting demonstration, history of the farm…).
L’événement Découverte de la truffe Noire en Drôme des Collines et fête des mères La Baume Saint-Antoine Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-16 par Valence Romans Tourisme