Découverte de la truffe Noire en Drôme des Collines La Baume Saint-Antoine La Baume Saint Antoine Romans-sur-Isère

Découverte de la truffe Noire en Drôme des Collines La Baume Saint-Antoine

La Baume Saint Antoine 2922 Route des Balmes Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:20:00

fin : 2026-03-01 14:30:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21

Partez à la découverte d’une truffière et de l’histoire de la truffe avec une balade entre chênes et noisetiers et démonstration de cavage.

La Baume Saint Antoine 2922 Route des Balmes Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 81 48 05 truffeboissieux@gmail.com

English : Discovering black truffles in the Drôme des Collines La Baume Saint-Antoine

Come and enjoy a picnic featuring truffled charcuterie, truffled cheese and truffled desserts made with truffles from our farm. An all-inclusive day (walk, truffle-hunting demonstration, history of the farm…).

