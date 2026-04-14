Découverte de la Vallée de l’Ajon, Lieu de rdv donné à la réservation, Malherbe-sur-Ajon

Découverte de la Vallée de l’Ajon Vendredi 17 juillet, 14h30 Lieu de rdv donné à la réservation Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T14:30:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00

Venez découvrir toutes les richesses qui peuplent la Vallée de l’Ajon. Hêtres, chênes, grenouilles, papillons, libellules et autres créatures sont les maîtres des lieux.

En partenariat avec le conseil départemental du Calvados.

(1km/2h) – Niveau 2

Lieu de rdv donné à la réservation Lieu de rdv donné à la réservationPas de descriptionMALHERBE-SUR-AJON Malherbe-sur-Ajon 14260 Banneville-sur-Ajon Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 83 10 01 29 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@cpievdo.fr »}]

Venez découvrir toutes les richesses qui peuplent la Vallée de l’Ajon. Hêtres, chênes, grenouilles, papillons, libellules et autres créatures sont les maitres des lieux. (1km/2h) – Niveau 2