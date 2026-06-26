Découverte de la vannerie en osier Plouzévédé
Découverte de la vannerie en osier Plouzévédé mercredi 1 juillet 2026.
Plouzévédé
Découverte de la vannerie en osier
7 bis rue de Landivisiau Plouzévédé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-27 17:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Tous les mercredi après-midi, notre atelier de vannerie est ouvert au public pour découvrir la fabrication d’objets en osier et la culture de l’osier. .
7 bis rue de Landivisiau Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 6 37 09 29 60
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English :
L’événement Découverte de la vannerie en osier Plouzévédé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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