Découverte de la vannerie en osier Plouzévédé mercredi 1 juillet 2026.

Plouzévédé

Découverte de la vannerie en osier

7 bis rue de Landivisiau Plouzévédé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-27 17:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Tous les mercredi après-midi, notre atelier de vannerie est ouvert au public pour découvrir la fabrication d’objets en osier et la culture de l’osier. .

7 bis rue de Landivisiau Plouzévédé 29440 Finistère Bretagne +33 6 37 09 29 60

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English :

L’événement Découverte de la vannerie en osier Plouzévédé a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX