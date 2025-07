Découverte de la vannerie Suspension pour fleurs La pépinière Herbes de Menou Menou

La pépinière Herbes de Menou 10 rue du Châtelet Menou Nièvre

Tarif : 50 – 50 – EUR

Début : 2025-07-18 10:00:00

fin : 2025-07-18 12:30:00

2025-07-18

Découverte de la vannerie Suspension pour fleurs, en collaboration avec l’Atelier Goutte d’Osier. Vous repartez avec votre création. On est au max 5, tranquille! Initiez-vous à l’art du tressage en osier, au coeur de la nature, entouré de plantes en fleurs dans notre pépinière vivace. Un moment créatif et convivial pour découvrir un savoir-faire artisanal et repartir avec votre propre petite oeuvre tressée. Matériel et outils fournis. Inscription obligatoire par e-mail info@herbesdemenou.fr .

La pépinière Herbes de Menou 10 rue du Châtelet Menou 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 44 22 32 20 info@herbesdemenou.fr

