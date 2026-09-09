Découverte de la vasière des badamiers et son environnement en pirogue traditionnelle, 4 Bd des Crabes, Dzaoudzi 97615, Mayotte, Dzaoudzi

Informations pratiques

Découverte de la vasière des badamiers et son environnement en pirogue traditionnelle Samedi 19 septembre, 08h00 4 Bd des Crabes, Dzaoudzi 97615, Mayotte Mayotte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Découverte de la vasière des badamiers et son environnement en pirogue traditionnelle

Des visites seront programmées le 19 septembre 2026 à partir de 8h30 en petit groupe pour une durée de 1h à 2h.

Phase 1: Accueil du public ( au niveau du parc intergénérationnel de Dzaoudzi, non loin du Faré)

Phase 2: Prise de connaissance des consignes de sécurité et du matériel, remise des gilets de sauvetage et sachet de congelation pour la protection du téléphone contre l’eau.

Phase 3: Rappelle des consignes de sécurité et du comportement à adopter sur le site protégé pour la tranquillité et la protection de la flore (les mangroves) et de la faune (les oiseaux, les tortues) ,pas de bruit.

Phase 4: Départ avec les guides

Les visiteurs pourront prendre des photos et des vidéos. Un espace en ligne sur la page de l’association sera dédié pour le partage des photos et de l’expérience en pirogue traditionnelle. A la fin du projet, un livrable et une vidéo seront réalisés avec l’ensemble des photos et vidéos partagées.

Public cible : ouvert au public le plus large.

La participation des visiteurs sera gratuite sur inscription.

4 Bd des Crabes, Dzaoudzi 97615, Mayotte 97615 Dzaoudzi 97615 La Vigie Mayotte Mayotte 0639268907 https://www.lepammayotte.fr https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRP3D3mS4pHPZRvG0n3C0gXYPa6DwjRnl8-QgfpDyDL3aDBw/viewform Mayotte est un petit archipel volcanique de 374 km2 qui comprend deux îles principales ( grande-terre et petite-terre) et une trentaine de petits îlots dispersé autour du lagon. A l’époque, dans les années 1900, la pirogue était l’unique moyen de déplacement en mer

qui permettait de faire la liaison entre la grande-terre et la petite-terre. Aujourd’hui, la pirogue est de moins en moins utilisée de manière générale et surtout pour sa fonction première. Nous retrouvons quelques pêcheurs et agriculteurs qui l’empruntent de temps en temps mais leur nombre reste minime. Maintenant nous avons les barges qui font les liaisons entre Grande-Terre et Petite-Terre et des barques motorisés pour les activités de

pêche. Notre projet consiste donc à organiser des balades en pirogue traditionnelle pour faire découvrir au public ce moyen de locomotion, les initier à la navigation en pirogue tout en découvrant le site protégé de la vasière des badamiers :

Sa lagune

Ses mangroves

Ses mammifères marins

Ses oiseaux

Son cimetière marin (Bagamoyo)

Ses îlots, sa mosquée et son histoire

La vasière des badamiers se situe en Petite-Terre, entre la zone industrielle des badamiers et le port de petite terre. Il s’agit d’une lagune littorale particulière et unique, alimentée tant en eau douce par les bassins versants qu’en eau salée par les brèches avec le lagon.

Elle est labellisée site RAMSAR pour son importance comme zone humide d’intérêt international depuis 2011. La vasière des badamiers est formée par un cordon de sédiments reliant deux étendues terrestres. Le paysage varie en fonction des marées et des saisons. Sèche ou humide, lunaire ou bleu marine, une étendue d’eau saumâtre. Deux îlots le Morne de la Mirandole et le Morne des 25 m dominent la vasière et donnent un aspect paysager original à cette zone humide. Un site protégé qui engorge toute une richesse. Elle est également le premier lieu d’habitation de la population de petite terre.

PROGRAMMATION

Pour la mise en place du projet, des visites seront programmées en petit groupe de 15 personnes maximum pour une durée de 3h. Un premier groupe de 15 personnes le matin de 8 heure à 11h et un deuxième groupe l’après-midi de 13 heure à 16 heure. 8 pirogues seront mobilisées pour le projet dont 6 pour les visiteurs et 2 pour la sécurité des visiteurs.

Phase 1: Accueil du public ( au niveau du parc intergénérationnel de Dzaoudzi, non loin du Faré)

Phase 2: Prise de connaissance des consignes de sécurité et du matériel, remise des gilets de sauvetage et sachet de congelation pour la protection du téléphone contre l’eau.

Phase 3: Rappelle des consignes de sécurité et du comportement à adopter sur le site protégé pour la tranquillité et la protection de la flore (les mangroves) et de la faune (les oiseaux, les tortues) ,pas de bruit.

Phase 4: Départ avec les guides

Les visiteurs pourront prendre des photos et des vidéos. Un espace en ligne sur la page de l’association sera dédié pour le partage des photos et de l’expérience en pirogue traditionnelle. A la fin du projet, un livrable et une vidéo seront réalisés avec l’ensemble des photos et vidéos partagées

Calendrier prévisionnel

Samedi 19 : tout public

Public cible : ouvert au public le plus large.

La participation des visiteurs sera gratuite sur inscription.

Informations sur les bénéficiaires du projet

Public cible : ouvert au public le plus large.

La participation des visiteurs sera gratuite sur inscription et sur place Taxi, transport en commun

Découverte de la vasière des badamiers et son environnement en pirogue traditionnelle

©LEPAM