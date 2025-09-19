Découverte de la vasière des badamiers et son environnement en pirogue traditionnelle Vasière des Badamiers Labattoir

La participation des visiteurs sera gratuite sur inscription.

Informations sur les bénéficiaires du projet

Public cible : ouvert au public le plus large.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Pour la mise en place du projet, des visites seront programmées en petit groupe pour une durée de 3h.

Horraire : de 8 heure à 12h et l’après-midi de 13 heure à 16 heure. 8 pirogues seront mobilisées pour le projet dont 6 pour les visiteurs et 2 pour la sécurité des visiteurs.

Phase 1: Accueil du public ( au niveau du parc intergénérationnel de Dzaoudzi, non loin du Faré)

Phase 2: Prise de connaissance des consignes de sécurité et du matériel, remise des gilets de sauvetage et sachet congel pour la protection du téléphone contre l’eau.

Phase 3: Rappelle des consignes de sécurité et du comportement à adopter sur le site protégé pour la tranquillité et la protection de la flore (les mangroves) et de la faune (les oiseaux, les tortues) ,pas de bruit.

Phase 4: Départ avec les guides

Les visiteurs pourront prendre des photos et des vidéos. Un espace en ligne sur la page de l’association sera dédié pour le partage des photos et de l’expérience en pirogue traditionnelle. A la fin du projet, un livrable et une vidéo seront réalisés avec l’ensemble des photos et vidéos partagées

Calendrier prévisionnel : le vendredi 19 septembre; samedi 20 septembre et le dimanche 21 septembre.

Vendredi 19 septembre : ouverture aux scolaires

Samedi 20 et dimanche 21 : tout public

Vasière des Badamiers boulevard des crabes Labattoir 97615 Mayotte https://www.facebook.com/profile.php?id=100090402587613 https://www.lepammayotte.fr/page/2588329-accueilhttps://www.lepammayotte.fr/page/2588329-accueil La vasière des Badamiers se situe en Petite-Terre, entre la zone industrielle des Badamiers et le port de Petite-Terre. Il s’agit d’une lagune littorale particulière et unique, alimentée tant en eau douce par les bassins versants qu’en eau salée par les brèches avec le lagon. Elle est labellisée site RAMSAR pour son importance comme zone humide d’intérêt international depuis 2011. La vasière des badamiers est formée par un cordon de sédiments reliant deux étendues terrestres. Le paysage varie en fonction des marées et des saisons. Sèche ou humide, lunaire ou bleu marine, une étendue d’eau saumâtre. Deux îlots le Morne de la Mirandole et le Morne des 25 m dominent la vasière et donnent un aspect paysager original à cette zone humide. Un site protégé qui engorge toute une richesse. Elle est également le premier lieu d’habitation de la population de Petite-Terre et abrite notamment le site archéologique de Bagamoyo.

LEPAM