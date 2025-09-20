Découverte de la vie au Moyen-Âge Bords du Lac Tranquille, Combourg Combourg

Découverte de la vie au Moyen-Âge Bords du Lac Tranquille, Combourg Combourg samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Avec la compagnie les Fous Gèrent

Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge avec des scènes de vie et diverses animations :

• Présentation des armes, archerie.

• Cuisine et épices.

• Danses.

• Habillement.

• Atelier du Bouffon.

Bords du Lac Tranquille, Combourg 35270 Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne

@communedecombourg