Découverte de la vie au Moyen-Âge Bords du Lac Tranquille, Combourg Combourg

Découverte de la vie au Moyen-Âge 20 et 21 septembre Bords du Lac Tranquille, Combourg Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Avec la compagnie les Fous Gèrent
Découverte de la vie quotidienne au Moyen-Âge avec des scènes de vie et diverses animations :
• Présentation des armes, archerie.
• Cuisine et épices.
• Danses.
• Habillement.
• Atelier du Bouffon.
Bords du Lac Tranquille, Combourg 35270 Combourg Combourg 35270 Ille-et-Vilaine Bretagne
@communedecombourg