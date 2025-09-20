Découverte de la vie et des combats d’un défenseur des droits humains Espace muséographique Victor Schoelcher Fessenheim

Découverte de la vie et des combats d’un défenseur des droits humains 20 et 21 septembre Espace muséographique Victor Schoelcher Haut-Rhin

À noter : un spectacle d’improvisation aura lieu de 16h00 à 17h00 et risque de perturber la visite libre du musée.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez la vie d’un homme hors du commun, principalement connu pour sa lutte contre l’esclavage. Nul ne devrait ignorer ses témoignages et engagements pour l’avancée des droits de l’Homme.

Dès les premiers instants, grâce à une scénographie élaborée, vous voyagerez avec Victor Schœlcher, des totems extérieurs jusqu’aux supports numériques tactiles à l’intérieur. Laissez-vous guider dans un circuit composé de plus de cent cinquante visuels, d’œuvres originales (livres, manuscrits, journaux), d’objets d’époque et de porcelaines signées par son père Marc, originaire de la ville. Une manière inédite de plonger dans l’histoire du XIXe siècle, période de profondes transformations sociales et politiques, dont certains aspects sont encore bien souvent d’actualité.

Espace muséographique Victor Schoelcher 21 Rue de la Libération, 68740 Fessenheim Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est 03 89 62 03 28 http://www.fessenheim.fr/vie-communale/services-communaux/victor-schoelcher-son-oeuvre/ https://www.facebook.com/museeschoelcher L’espace muséographique « Victor Schœlcher, son œuvre » est installé dans une maison médiévale datant du XVIᵉ siècle, à laquelle on a redonné une seconde jeunesse.

Fessenheim est l’un des cinq sites du Grand Est figurant sur « la route des abolitions de l’esclavage et des droits de l’Homme », aux côtés de la Maison de la Négritude à Champagney (70), de la Maison Abbé Grégoire à Emberménil (54), du Fort de Joux à Pontarlier (25) et de la commune de Chamblanc (21).

Cette route s’inscrit dans le vaste projet international de la «Route de l’esclave», soutenu par l’ONU.

