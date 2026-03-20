DECOUVERTE DE LA VIGIE-MEMORIAL La Vigie Mayenne
DECOUVERTE DE LA VIGIE-MEMORIAL La Vigie Mayenne mercredi 8 avril 2026.
DECOUVERTE DE LA VIGIE-MEMORIAL
La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 15:00:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
RDV à 15h pour la découverte de la Vigie !
Plongez au coeur du mémorial grâce à une visite en autonomie traduite en langue des signes sur tablette, ou via une visite guidée avec un support
visuel adapté.
Gratuit
à partir de 11 ans
Sur réservation .
La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35
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English :
Meet us at 3pm to discover the Vigie!
L’événement DECOUVERTE DE LA VIGIE-MEMORIAL Mayenne a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co