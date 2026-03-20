DECOUVERTE DE LA VIGIE-MEMORIAL La Vigie Mayenne

DECOUVERTE DE LA VIGIE-MEMORIAL

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

RDV à 15h pour la découverte de la Vigie !

Plongez au coeur du mémorial grâce à une visite en autonomie traduite en langue des signes sur tablette, ou via une visite guidée avec un support

visuel adapté.

Gratuit

à partir de 11 ans

Sur réservation .

La Vigie 23 Rue Ambroise de Loré Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 87 35

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English :

Meet us at 3pm to discover the Vigie!

L’événement DECOUVERTE DE LA VIGIE-MEMORIAL Mayenne a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Mayenne Co