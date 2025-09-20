Découverte de la vigne de Saint-Martin avec dégustation de Ginglet 2024 Vignoble de la commune libre de Saint-Martin Pontoise

Découverte de la vigne de Saint-Martin avec dégustation de Ginglet 2024 Vignoble de la commune libre de Saint-Martin Pontoise samedi 20 septembre 2025.

Entrée libre. ATTENTION : la dégustation du vin sera réservée aux personnes majeures.

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découverte de la vigne et dégustation du ginglet cuvée 2024.

Vignoble de la commune libre de Saint-Martin 24 chaussée Jules-César 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 43 35 15 http://www.ville-pontoise.fr La commune libre de Saint-Martin produit traditionnellement le »ginglet », vin cultivé sur les coteaux de Pontoise et de ses environs. Offert à la table de saint Louis, il est encore dégusté de nos jours lors de la foire Saint-Martin. Les producteurs seront heureux de vous faire découvrir le produit de leurs vendanges. SNCF gare de Pontoise / RER C / A15

