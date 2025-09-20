Découverte de la Villa Marcel Breuer Haras de la Huderie Glanville

Découverte de la Villa Marcel Breuer Haras de la Huderie Glanville samedi 20 septembre 2025.

Découverte de la Villa Marcel Breuer

Haras de la Huderie 1839 route de Deauville Glanville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Journées européennes du patrimoine

Cette villa est la seule realisée en France par l’architecte Marcel Breuer.

On la visite de l’extérieur pour en admirer les formes, les volumes et l’intégration dans le paysage.

La visite est commentée par l’un des propriétaires.

Cyril Brulé, co-auteur du livre « Marcel Breuer à Glanville La Villa Sayer » y sera présent pour une séance de dédicace. .

Haras de la Huderie 1839 route de Deauville Glanville 14950 Calvados Normandie

English : Découverte de la Villa Marcel Breuer

European Heritage Days

German : Découverte de la Villa Marcel Breuer

Europäische Tage des Kulturerbes

Italiano :

Giornate europee del patrimonio

Espanol :

Jornadas Europeas de Patrimonio

L’événement Découverte de la Villa Marcel Breuer Glanville a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Terre d’Auge Tourisme