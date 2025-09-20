Découverte de la Villa Marcel Breuer Haras de la Huderie Glanville
Découverte de la Villa Marcel Breuer Haras de la Huderie Glanville samedi 20 septembre 2025.
Découverte de la Villa Marcel Breuer
Haras de la Huderie 1839 route de Deauville Glanville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Journées européennes du patrimoine
Cette villa est la seule realisée en France par l’architecte Marcel Breuer.
On la visite de l’extérieur pour en admirer les formes, les volumes et l’intégration dans le paysage.
La visite est commentée par l’un des propriétaires.
Cyril Brulé, co-auteur du livre « Marcel Breuer à Glanville La Villa Sayer » y sera présent pour une séance de dédicace. .
Haras de la Huderie 1839 route de Deauville Glanville 14950 Calvados Normandie
English : Découverte de la Villa Marcel Breuer
European Heritage Days
German : Découverte de la Villa Marcel Breuer
Europäische Tage des Kulturerbes
Italiano :
Giornate europee del patrimonio
Espanol :
Jornadas Europeas de Patrimonio
L’événement Découverte de la Villa Marcel Breuer Glanville a été mis à jour le 2025-08-23 par OT Terre d’Auge Tourisme