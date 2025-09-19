DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE SAINTE-ROSE sainte rose Sainte-Rose

DÉCOUVERTE DE LA VILLE DE SAINTE-ROSE 19 et 20 septembre sainte rose Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

La ville de Sainte-Rose vous invite à un voyage dans le temps !

Débutez par une balade architecturale et patrimoniale pour découvrir l’histoire de la ville à travers ses bâtiments. Puis, prolongez cette exploration avec l’exposition de photos d’archives « Sainte-Rose an tan lontan », à la maison du tourisme. C’est l’occasion idéale de plonger dans le passé de la ville, d’hier à aujourd’hui.

Rendez-vous sur la place de la mairie à 9 heures.

sainte rose avenue Sainte-Rose de Lima Sainte-Rose 97115 Piton Sainte-Rose Guadeloupe Guadeloupe +590 590 28.08.15 la ville de Sainte-Rose vous présente son patrimoine architectural d’hier à aujourd’hui+590

D’hier à aujourd’hui la ville de Sainte-Rose vous invite à sa balade architecturale et patrimoniale.

Mairie de Sainte-Rose