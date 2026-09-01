DÉCOUVERTE DE LA VOILE LATINE- JOURNÉE PATRIMOINE Le Barcarès
samedi 19 septembre 2026 · Le Barcarès
Informations pratiques
Le Barcarès
DÉCOUVERTE DE LA VOILE LATINE- JOURNÉE PATRIMOINE
Quai des Chalutiers Le Barcarès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Embarquez pour une balade en mer et découvrez le patrimoine maritime du Barcarès au fil de l’eau !
Départs à 9h, 10h et 11h depuis la Capitainerie – inscription auprès de l’Office de Tourisme au 04 68 86 16 56.
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Quai des Chalutiers Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr
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English :
Set sail on a boat tour and discover the maritime heritage of Barcarès from the water!
Departures at 9 a.m., 10 a.m., and 11 a.m. from the Harbor Master’s Office—register at the Tourist Office by calling 04 68 86 16 56.
L’événement DÉCOUVERTE DE LA VOILE LATINE- JOURNÉE PATRIMOINE Le Barcarès a été mis à jour le 2026-09-11 par OT DE PORT BARCARES
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