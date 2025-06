DÉCOUVERTE DE LA VOILE LATINE Le Barcarès 2 juillet 2025 09:30

Pyrénées-Orientales

DÉCOUVERTE DE LA VOILE LATINE Quai des Chalutiers Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-02 09:30:00

fin : 2025-08-06 12:00:00

Date(s) :

2025-07-02

2025-07-09

2025-07-16

2025-07-23

2025-07-30

2025-08-06

2025-08-13

2025-08-20

Initiez-vous à la navigation et découvrez le patrimoine maritime du Barcarès ! Visite des baraques, traditions et collation offertes. Gratuit — inscription à l’Office de Tourisme. Avec les Barques Catalanes du Barcarès.

.

Quai des Chalutiers

Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56 tourisme@lebarcares.fr

English :

Learn to sail and discover the maritime heritage of Le Barcarès! Visit of the barracks, traditions and snack offered. Free ? registration at the Tourist Office. With the Barques Catalanes du Barcarès.

German :

Führen Sie sich in die Navigation ein und entdecken Sie das maritime Erbe von Le Barcarès! Besichtigung der Baracken, Traditionen und Snacks werden angeboten. Kostenlos ? Anmeldung im Office de Tourisme. Mit den Barques Catalanes du Barcarès.

Italiano :

Imparate a navigare e scoprite il patrimonio marittimo di Le Barcarès! Visita della caserma, delle tradizioni e dello spuntino offerto. Iscrizione gratuita presso l’Ufficio del Turismo. Con le Barques Catalanes du Barcarès.

Espanol :

Pruebe la vela y descubra el patrimonio marítimo de Le Barcarès Visita de los cuarteles, tradiciones y merienda ofrecida. Inscripción gratuita en la Oficina de Turismo. Con las Barques Catalanes du Barcarès.

L’événement DÉCOUVERTE DE LA VOILE LATINE Le Barcarès a été mis à jour le 2025-06-16 par OT DE PORT BARCARES