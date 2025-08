Découverte de la voile sur un simulateur Capbreton

Cet été notre association vous propose une animation inédite pour découvrir la voile sans avoir le mal de mer !

Nous avons créé « l’enchanteur », un simulateur interactif qui va vous permettre de découvrir les rudiments de la navigation à la voila sans se soucier de la météo.

Asseyez-vous dans notre local, prenez la barre et l’écoute de grande voile, et c’est parti ! Devant vous, un écran vous permet de visualiser vos actions sur un voilier virtuel !

Attention présence des parents / adultes obligatoire enfants + parents = bom moment en famille !

Durée créneau de 30 minutes par groupe de 4 / 6 personnes

Réservation obligatoire .

Avenue Pompidou Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 73 72 27

English : Découverte de la voile sur un simulateur

This summer, our association is offering you a unique opportunity to discover sailing without getting seasick!

German : Découverte de la voile sur un simulateur

Diesen Sommer bietet Ihnen unser Verein eine ganz neue Animation an, um das Segeln zu entdecken, ohne seekrank zu werden!

Italiano :

Quest’estate, la nostra associazione vi offre un’opportunità unica per scoprire la vela senza soffrire il mal di mare!

Espanol : Découverte de la voile sur un simulateur

Este verano, nuestra asociación le ofrece una oportunidad única de descubrir la vela sin marearse

