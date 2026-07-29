Découverte de la voile traditionnelle à bord du Phoenix Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

Découverte de la voile traditionnelle à bord du Phoenix

Quai Jean Bart Port de Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 17:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Venez vivre une expérience unique avec une découverte de la voile traditionnelle à bord du Phoenix, un magnifique brick danois de 1929 et sortez en grandes pompes après le Festival Grain d’Pirate à Binic !

Départ Port de Binic à 17h00

Arrivée Port de Saint-Quay-Portrieux mouillage devant le port à 19h00

Sortie de 2h00 le lundi 10/08/2026. A Saint-Quay-Portrieux, vous serez débarqué en annexe. Ne peut pas faire l’objet d’un retour. A prévoir le transport pour le retour ! .

Quai Jean Bart Port de Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Découverte de la voile traditionnelle à bord du Phoenix Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme