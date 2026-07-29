Découverte de la voile traditionnelle à bord du Phoenix Quai Jean Bart Binic-Étables-sur-Mer
lundi 10 août 2026 · Quai Jean Bart · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
Découverte de la voile traditionnelle à bord du Phoenix
Quai Jean Bart Port de Binic Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Venez vivre une expérience unique avec une découverte de la voile traditionnelle à bord du Phoenix, un magnifique brick danois de 1929 et sortez en grandes pompes après le Festival Grain d’Pirate à Binic !
Départ Port de Binic à 17h00
Arrivée Port de Saint-Quay-Portrieux mouillage devant le port à 19h00
Sortie de 2h00 le lundi 10/08/2026. A Saint-Quay-Portrieux, vous serez débarqué en annexe. Ne peut pas faire l’objet d’un retour. A prévoir le transport pour le retour ! .
Quai Jean Bart Port de Binic Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Découverte de la voile traditionnelle à bord du Phoenix Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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