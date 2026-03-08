Découverte de la Voile Vichy Vitalité Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny Vichy
Découverte de la Voile Vichy Vitalité Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny Vichy samedi 20 juin 2026.
Découverte de la Voile Vichy Vitalité
Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny Base Nautique Vichy Allier
Tarif : gratuite
Date : 2026-06-20
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 12:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre du programme Vichy Vitalité, Club Nautique de Vichy propose une séance gratuite de découverte de la Voile.
Renseignements et inscription par téléphone.
Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny Base Nautique Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 73 55
English :
As part of the Vichy Vitality program, Club Nautique de Vichy is offering a free sailing discovery session.
Information and registration by telephone.
L’événement Découverte de la Voile Vichy Vitalité Vichy a été mis à jour le 2026-03-08 par Vichy Destinations