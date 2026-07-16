Découverte de l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert : patrimoine remarquable, Abbaye Sainte-Marie-du-Désert, Garac

Informations pratiques

Découverte de l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert : patrimoine remarquable 19 et 20 septembre Abbaye Sainte-Marie-du-Désert Haute-Garonne

Visites gratuites limitées selon créneaux. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’abbaye Sainte-Marie-du-Désert, située au nord-ouest de Toulouse, en Haute-Garonne, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

En octobre 2020, les moines cisterciens trappistes ont transmis l’abbaye à l’association Le Village de François. Celle-ci vous accueille le temps d’un week-end pour vous faire découvrir les trésors cachés de ce lieu chargé d’histoire, riche d’un patrimoine culturel, architectural et religieux.

Lors d’une visite guidée gratuite ouverte à tous, explorez la cour d’honneur, l’abbatiale, la chapelle du pèlerinage, la bibliothèque et la salle capitulaire.

Profitez de ce cadre calme et splendide pour découvrir également le magasin de l’abbaye, ouvert depuis début mai 2024, où vous trouverez des produits locaux et gourmands, ainsi que des produits monastiques d’exception.

Cette année, des planches de charcuterie, de fromages et végétariennes seront proposées sur réservation.

Venez vivre une expérience unique au cœur de l’abbaye Sainte-Marie-du-Désert.

Abbaye Sainte-Marie-du-Désert 35 chemin de Saint Bernard, 31530 Bellegarde-Sainte-Marie Garac 31480 Haute-Garonne Occitanie 06 22 39 92 40 https://levillagedefrancois.com/ https://www.instagram.com/abbayedesert.villagefrancois/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine-visite-guidee-de-labbaye »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine-abbaye-reservation-planches-repas-19-09 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journee-du-patrimoine-abbaye-reservation-planches-repas-20-09 »}] Jusqu’en octobre 2020 ce sont des générations de moines qui ont tenu l’abbaye Sainte-Marie du Désert, c’est aujourd’hui l’association Le village de François qui fait vivre les lieux, nous avons gardé et développé les activités économiques des moines: la boutique, la miellerie, la boutique, mais également l’hôtellerie,… Sur place vous pourrez également trouver deux ACI (association et chantiers d’insertion) : À La Bonne Ferme, chantier bio de maraîchage et de poules pondeuses et Les Lutins Verts, une recyclerie de jouets, Vous pourrez retrouver les visites, tous les samedis à 15h, partager des moments conviviaux lors des repas partagés tous les premiers dimanche du mois (sauf changement), ainsi que lors des sessions pour plus d’informations, retrouvez les activités et ce qu’il se passe au village de François sur le lient suivant : https://levillagedefrancois.com/ Deux parkings sont présents faces à l’Abbaye.

L’abbaye Sainte-Marie-du-Désert, située au nord-ouest de Toulouse en Haute-Garonne, ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. En octobre 2020, les moines cisterciens ont à…

©abbayedudesert