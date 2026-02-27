Découverte de l’activité physique et adaptée Kinka Sport et Gourmandise Saint-Pée-sur-Nivelle

Découverte de l’activité physique et adaptée

Kinka Sport et Gourmandise 684 rue de errota berria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

9h30 Café d’accueil Un temps convivial pour échanger et démarrer la matinée dans une ambiance chaleureuse.

10h Conférence interactive ( prévenir certaines pathologies, soulager les douleurs chroniques, améliorer la mobilité et l’autonomie, contribuer au bien-être physique et mental )

11h Ateliers pratiques & échanges

Matinée animée par Julen, coach diplômé en Activité Physique Adaptée (APA STAPS) et Florian kinésithérapeute à Ascain. .

Kinka Sport et Gourmandise 684 rue de errota berria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 93 93 contact@kinka.eus

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte de l’activité physique et adaptée

L’événement Découverte de l’activité physique et adaptée Saint-Pée-sur-Nivelle a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays Basque