Découverte de l'activité physique et adaptée Kinka Sport et Gourmandise Saint-Pée-sur-Nivelle
Kinka Sport et Gourmandise 684 rue de errota berria Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
9h30 Café d’accueil Un temps convivial pour échanger et démarrer la matinée dans une ambiance chaleureuse.
10h Conférence interactive ( prévenir certaines pathologies, soulager les douleurs chroniques, améliorer la mobilité et l’autonomie, contribuer au bien-être physique et mental )
11h Ateliers pratiques & échanges
Matinée animée par Julen, coach diplômé en Activité Physique Adaptée (APA STAPS) et Florian kinésithérapeute à Ascain. .
Kinka Sport et Gourmandise 684 rue de errota berria Saint-Pée-sur-Nivelle 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 93 93 contact@kinka.eus
