DÉCOUVERTE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL LE TOUQUET – ELIZABETH II Aéroport International Le Touquet – Elizabeth II Le Touquet-Paris-Plage

DÉCOUVERTE DE L’AÉROPORT INTERNATIONAL LE TOUQUET – ELIZABETH II 20 et 21 septembre Aéroport International Le Touquet – Elizabeth II Pas-de-Calais

L’aviation fait partie du paysage touquettois depuis le début du XXe siècle et connaît un véritable élan touristique avec la création de l’aérogare en 1936. De la ligne directe avec Londres jusqu’au Touquet Air Show, les activités aéronautiques s’y sont succédées.

Partez à la découverte des infrastructures et des projets futurs de l’aéroport. Votre visite vous emmènera jusqu’à la piste, auprès du détachement de la Marine Nationale et des sapeurs-pompiers.

Visites libres gratuites : samedi et dimanche, de 9h à 18h

Visites guidées : samedi et dimanche à 14h et 16h | 5,00€ adultes ; 2,50€ enfants

Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | 10 pers. max | RDV : Aéroport du Touquet, avenue du Commandant Maurice Sénéschal | Animé par l’aéroport international Le Touquet – Elizabeth II

Aéroport International Le Touquet – Elizabeth II Avenue du commandant Maurice Sénéschal, 62520 Le Touquet-Paris-Plage
Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com

