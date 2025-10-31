Découverte de l’aménagement du centre bourg de Doumy (Atelier Lavigne) Centre bourg de Doumy Doumy

Gratuit. Sur inscription.

Requalification des espaces publics de Doumy

Le village de Doumy s’organise autour d’équipements publics récents (mairie, école, foyer, crèche). Longtemps entièrement consacrés au stationnement, les espaces publics ont fait l’objet d’un projet de requalification global, mené avec soin pour :

Embellir les lieux et favoriser leur réappropriation,

Sécuriser les déplacements et l’accès aux équipements,

Déminéraliser et renaturer en s’appuyant sur le paysage existant.

Cette transformation douce et fonctionnelle sera présentée lors d’une visite commentée en présence de Vincent Ducarre (Atelier Lavigne) et de la paysagiste Delphine Desmoulière.

Centre bourg de Doumy 64450, Doumy
Pyrénées-Atlantiques
Nouvelle-Aquitaine

