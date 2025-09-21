Découverte de l’ancienne gare ferroviaire de L’Étang-Salé Office de Tourisme de L’Étang-Salé L’Étang-Salé

Découverte de l'ancienne gare ferroviaire de L'Étang-Salé Dimanche 21 septembre

Saviez-vous que l’Office de Tourisme de L’Étang-Salé était une ancienne gare ferroviaire de 1881 à 1956 ?

Pendant que les marchandises y étaient déchargées, les voyageurs se dégourdissaient les jambes. Ils achetaient aux petits « bazardiers » des pastèques, des capelines en lataniers, du sel et du poisson.

Pour un retour dans le passé, on vous donne rendez-vous le dimanche 21 septembre, dès 8 heures, autour d’un riz chauffé concocté par le Goût Kréol.

À l’occasion des 42e Journées Européennes du Patrimoine, qui met à l’honneur les thèmes « Patrimoine architectural » plongez dans l’histoire de la Ville de L’Étang-Salé grâce à notre équipe de passionnés.

Participez à notre Rallye Touristique des Sables, une chasse aux trésors palpitante.

Concluez la journée en beauté avec la projection du documentaire Zistoirs Pèsheurs de L’Étang-Salé.

Plus d’infos et réservations au 0262 35 34 33

©Photo – Collection Eric Boulogne