Découverte de l’ancienne station de pompage turbinage, Site hydroélectrique du Col du Grand Taillet, La Forclaz

Informations pratiques

Découverte de l’ancienne station de pompage turbinage Samedi 19 septembre, 15h30 Site hydroélectrique du Col du Grand Taillet Haute-Savoie

Entrée gratuite, 40 personnes maxi

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite par un guide du patrimoine de l’ancien site de pompage turbinage du Col du Grand Taillet

Site hydroélectrique du Col du Grand Taillet chemin des sources 74200 LA FORCLAZ La Forclaz 74200 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0683860654 https://www.fondation-patrimoine.org Construit fin XIXè, début du XXè siècle, ce fut le 1er site de pompage turbinage de France qui a alimenté en électricité la ville d’Evian puis l’année suivante celle de Thonon les Bains toutes deux éclairées au gaz.

Aujourd’hui, ce patrimoine exceptionnel est un témoin précieux de l’ingéniosité énergétique de l’époque.

Le dispositif a été abandonné avant le 2nde guerre mondiale.

Il ne reste sur le site que le bassin de rétention d’eau et la maison des vannes. Présence de parking à proximité

Journées européennes du patrimoine

Maryse Grenat