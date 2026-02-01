Découverte de l’âne Barantaine Saint-Jeures

Découverte de l’âne

Barantaine 465 Route de Pouzols Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

par famille

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10 14:00:00

Date(s) :

2026-02-10

Découverte ou redécouverte des soins à prodiguer aux ânes. Brossage, cure pied…suivie d’une balade en main pendant 1 heure.

Barantaine 465 Route de Pouzols Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 26 09 12 lesanesdessucs@laposte.net

English :

Discover or rediscover donkey care. Brushing, foot care…followed by a 1-hour ride in the hand.

